مراكز متقدمة لجامعة الطائف في تصنيف الجامعات العربية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الطائف المرتبة الـ3 محليا والـ11 عربيا في تصنيف الجامعات العربية لعام 2023م، الصادر عن مجلس التصنيف العربي للجامعات، وهي مرتبة متقدمة تفوقت فيها الجامعة في أول نسخة للتنصيف العربي؛ بتنافس جلي بين 115 جامعة عربية عريقة تم تقييمها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الطائف المرتبة الـ3 محليا والـ11 عربيا في تصنيف الجامعات العربية لعام 2023م، الصادر عن مجلس التصنيف العربي للجامعات، وهي مرتبة متقدمة تفوقت فيها الجامعة في أول نسخة للتنصيف العربي؛ بتنافس جلي بين 115 جامعة عربية عريقة تم تقييمها. وأوضحت الجامعة أن تصنيف الجامعات العربية يرتكز في بناء منهجية تعتمد على 4 مؤشرات رئيسة تشمل التعليم، والتعلم، البحث العلمي، الإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي، حيث يتم قياس كل مؤشر باستخدام 9 معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة؛ مشيرة إلى أن منهجية التصنيف تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها، من جودة التدريس والبحث العلمي، وكمية البحوث وجودتها، والإبداع والريادية والابتكار، ليكون للتصنيف بعد اقتصادي يهدف إلى تشجيع البحث العلمي القائم على الريادية والابتكار، وتشجيع تسويق ونشر المخرجات العلمية.

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