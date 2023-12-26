تأهل 180 مشروعا في 21 مجالا علميا لإبداع العلوم والهندسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل 180 مشروعا من بين 210 آلاف مشروع، تم التقدم بها في 21 مجالا علميا للمشاركة في مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2024»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» سنويا، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وسيقام في نسخته الـ14 في فبراير المقبل بجامعة الملك سعود في الرياض، ويتم خلاله اختيار 35 طالبا وطالبة للمشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024».

وأوضحت موهبة أنه وللمرة الأولى في تاريخ «إبداع» تم رفع أعداد المشاريع المتأهلة لهذه المرحلة من 160 إلى 180 مشروعا، نظرا لجودة المشاريع المقدمة إلى لجنة التحكيم التي قيمت المشاريع، ومستوى مشاركة الطلاب، وفهمهم لمشاريعهم، واختارت المشاريع المكتملة للتأهل للمرحلة المقبلة.

وبينت أن مجال الطاقة احتل صدارة المشاريع المتأهلة بـ30 مشروعا، تلاه مجال علم المواد بـ26 مشروعا، ثم الكيمياء بـ24 مشروعا، ومجال الهندسة البيئية بـ17 مشروعا، ثم مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية بـ11 مشروعا، ثم مجال علوم النبات بـ9 مشاريع، ومجال التقنيات الهندسية وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية وعلم الأحياء الدقيقة وعلوم الأرض والبيئة بـ7 مشاريع لكل منهم، ومجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، ونظم البرمجيات بـ6 مشاريع لكل منهما، ثم علم الأنظمة المدمجة بـ5 مشاريع، والروبوتات والأجهزة الذكية والفيزياء والفلك بـ4 مشاريع لكل مجال، والكيمياء الحيوية والهندسة الطبية الحيوية بـ3 مشاريع لكل منهما، ثم العلوم الطبية الانتقالية بمشروعين، وأخيرا الرياضيات وعلم الحيوان بمشروع واحد لكل منهما.

توزيع المشاريع المشاركة على المناطق