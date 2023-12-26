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- بواسطة أيمن الوشواش - عزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دعمه قطاع التعليم والتدريب البيئي عبر اتفاقية نوعية مع جامعة الملك فيصل، تفتح المجال لتأسيس برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيئية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وخلق بيئة بحثية تثري المجال الأكاديمي في مجال البيئة مع المركز الذي يعد الجهة الرقابية التي تشرف على تطبيق معايير واشتراطات نظام البيئة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دعمه قطاع التعليم والتدريب البيئي عبر اتفاقية نوعية مع جامعة الملك فيصل، تفتح المجال لتأسيس برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيئية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وخلق بيئة بحثية تثري المجال الأكاديمي في مجال البيئة مع المركز الذي يعد الجهة الرقابية التي تشرف على تطبيق معايير واشتراطات نظام البيئة. ووقع الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، الاتفاقية مع رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، التي تأتي ضمن أهداف الجهتين لتحقيق أهداف الرؤية في التنمية المستدامة ورفع مستوى الجودة في البيئة ونشر الوعي المجتمعي وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عبر تبادل المعرفة في الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

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