شكرا لقرائتكم خبر العلا تتحول لميدان تنافس في أكبر مسابقة صقور بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف قرية (مغيراء) التراثية بمحافظة العلا في أجواء من الطبيعة الممزوجة بالتراث والتاريخ، انطلاقا من الخميس المقبل حتى 5 يناير، وعلى مدى 9 أيام، أكبر مسابقة للصقور في العالم من حيث قيمة جوائزها التي تصل إلى 60 مليون ريال؛ وهي كأس العلا للصقور 2023، التي ينظمها نادي الصقور السعودي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمشاركة نخبة صقارين محليين ودوليين، وعدد كبير من الصقور ضمن عدد من الفئات بمسابقتي الملواح والمزاين.

ويأتي استضافة ميدان العلا التاريخي لأكبر منافسة خاصة بالصقور على الصعيد الدولي في إطار تعزيز مكانة المملكة كونها وجهة عالمية للصقور والصقارين؛ بتنظيم واستضافة كبريات المسابقات والمهرجانات التراثية الأصيلة وسط البيئة الطبيعية الثقافية للعلا، وإبراز أهمية الصقور وموروث الصقارة بصفته جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، إلى جانب دعم هواية الصقارة كونها رافدا ثقافيا واقتصاديا، وحماية البيئة الطبيعية الثقافية، وتعزيز الاستدامة والتوازن البيئي.

ويسعى نادي الصقور السعودي، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى تنمية الموروث السعودي الأصيل في رعاية وتربية الصقور، ودعم هذا الإرث وتقديمه للعالم من أرض العلا، والمحافظة على امتداده جيلا بعد جيل، كونه تراثا إنسانيا غير مادي، بما يواكب رؤية المملكة 2030، ويعزز التقارب والحوار بين مختلف الثقافات الإنسانية.