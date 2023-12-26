شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم يستعرض خطط التحول ومستقبل الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تحدث عن رحلة التحول لوزارة التعليم وخططها المستقبلية، زار وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، جامعة الباحة أمس الأول؛ والتقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الحسين، ووكلاء الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، وعددا من أعضاء هيئة التدريس.

وتوجه الوزير إلى المعرض المعد بهذه المناسبة، حيث تجول في أركانه واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الأركان المشاركة التي اشتملت على التعريف بالجامعة وركائزها والخطة الاستراتيجية والتطوير والجودة، وإنجازات الموارد البشرية ومعهد الدراسات والخدمات الاستشارية، واستعرض إحصاءات عن القبول والتسجيل وشؤون الطلاب والكلية التطبيقية، وكذلك التعلم الالكتروني وتقنية المعلومات والبنية المؤسسية والتحول الرقمي، ومجال الدارسات العليا والبحث العلمي والابتعاث.

وتضمنت الزيارة جولة على مركز الحاضنات وريادة الأعمال، واستمع إلى شرح تفصيلي عن ما يقدمه المركز من خدمات للموهوبين والمبتكرين وتيسير حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.

كما التقى أعضاءَ مجلس الجامعة، وجرى خلال اللقاء عرض أبرز عمليات الجامعة في التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة وفقا لخطتها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030م، والبحث العلمي والدراسات العليا، والابتكار والتنافسية، والحوكمة وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع، وأبرز منجزات الجامعة؛ كما استمع أعضاء مجلس الجامعة إلى حديث الوزير حول مهام مجلس شؤون الجامعات وخططه المستقبلية ودور الجامعات فيها؛ بالإضافة إلى رحلة التحول لوزارة التعليم، وأجاب على مداخلات أعضاء مجلس الجامعة واستفساراتهم.