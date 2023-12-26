شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الفود ترك يجمع أشهى الأكلات العالمية بموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل مهرجان «فود ترك» المقام ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، حدثا فريدا يجمع في مكان واحد أشهى الأكلات من جميع أنحاء العالم لينقلها إلى العاصمة الرياض، حيث يقدم المهرجان أفضل قائمة «للفود ترك» على مستوى العالم بين وجبات اللحوم والدجاج والنودلز والبيتزا ومشروبات القهوة بأنواعها.

ويوفر المهرجان أشهر الأطباق العالمية لأول مرة في المملكة، ليستمتع الزوار بتجربة المذاقات المتنوعة، حيث تشارك عربة المطبخ الكوري للمرة الأولى في مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث تتيح تقديم المشروبات والآيسكريم للزوار بطريقة عصرية، فيما تقدم عربة الطعام «Took look» ذات المذاق المكسيكي، الأرز واللحوم والدجاج على الطريقة المكسيكية الفريدة، في حين تتيح عربة الطعام «Dinand by ferdi» تجربة المذاق الفريد الذي يمزج الأصول الفرنسية واللاتينية.

وحظيت المأكولات الأمريكية بوفرة المشاركة في مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث توجد عربة «Ramen Hood» التي تقدم للزائر فرصة تناول المأكولات النباتية بجميع أنواعها، ويقع مقر العربة الرئيس في السوق المركزي التاريخي بلوس أنجلوس.

مذاقات متنوعة بالمهرجان: