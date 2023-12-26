شكرا لقرائتكم خبر عن ظهر في محتوى مرئي.. شرطة الرياض تقبض على شخص لتحرشه بفتاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

عقوبة التحرش

شددت النيابة العامة على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، على أنه يجب وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.

و أوضحت النيابة أن عقوبة جريمة التحرش، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين.