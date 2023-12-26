شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين الخدمات.. تفاصيل توقيع مذكرة بين "البيئة" و"الوطنية الزراعية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، اليوم، بمقر الوزارة بالرياض، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الزراعي.

وقع المذكرة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع، غانم الجذعان، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية، عمر السحيباني.

تقديم الخدمات الزراعية

تهدف المذكرة إلى تحقيق التحول في تقديم الخدمات الزراعية من خلال إسنادها من قبل الوزارة إلى الشركة، وتعزيز التكامل مع جميع فروع الوزارة فيما يتعلق بالأعمال التي تسهم في دعم إنتاجية القطاع الزراعي.

وبحسب المذكرة، تتولى الوزارة أعمال الرقابة والامتثال والمتابعة وتقديم الدعم والتنسيق في جميع أعمال الخدمات المسندة من خلال توفير مواقع العمل، إضافة إلى تزويد الشركة بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

من جهتها، تنفذ الشركة جميع الأعمال التشغيلية للخدمات المسندة لها، وفقًا لخطة زمنية محددة، مما يسهم في تحقيق التناغم والكفاءة في تقديم الخدمات وتعزيز التكامل بين الطرفين، للتأكد من إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، إضافة إلى تذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف المنشودة.

يشار إلى أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، شركة حكومية تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء، ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وجرى مؤخرًا إسناد خدمات أذونات الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية بالمملكة إلى الشركة ابتداءً من 1/ 1/ 1445 هـ؛ بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا العملاء.