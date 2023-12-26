شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تُوقّع مذكرة مع "تراحم" للاستفادة من خدمات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الحج والعمرة اليوم، اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم"، وذلك للاستفادة من خدمات الوزارة والمبادرات المتنوعة لها.

ومثّل الوزارة في التوقيع، وكيل الوزارة لشؤون الحج عائض بن محمد الغوينم، وعن "تراحم" المدير التنفيذي للجنة وليد بن خضر الأحمدي.

خدمات "الحج والعمرة"

تضمنت الاتفاقية التعاون بين الطرفين لتيسير استفادة أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة من خدمات الوزارة ومبادراتها.