اخبار السعوديه

القبض على مقيم مصري لتحرشه بفتاة في الرياض

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أمطار على الباحة

هطلت مساء الثلاثاء أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت محافظة العقيق ومحافظة القرى، سالت إثرها بعض الشعاب على كل من...

c8117a8fcf.jpgالباحة: منصور بن محمد
a621f60a13.jpg13 جمادى الآخرة 1445 هـ

70 كلم مسارات للدراجات الهوائية بالمدينة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية على امتداد الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بطول 70...

icon-byline.pngالمدينة المنورة:
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ
ع / عام / أمن الطرق يضبط عددًا من الشاحنات والمركبات المحملة بالحطب المحلي وقائديها لمخالفتهم نظام المراعي والغابات 1442-04-06 هـ(واس)

ضبط مخالفين بحوزتهما حطب محلي

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة حائل مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم...

icon-byline.pngحائل: دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

ري المزروعات بالمياه المعالجة

شدّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على أهمية الري بالمياه المعالجة بدلاً عن الري العادي، منوّهاً بضرورة الاستفادة من...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة

أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قرارا بتغيير مسمى «مستشفى النقاهة» إلى «مستشفى الرعاية المديدة بالرياض»؛ كونها المنشأة المتخصصة في...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى غدا

نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، يوم غد الأربعاء ، الخطاب...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

النقل والخدمات اللوجستية تطلق خدمة بلاغات

أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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