أمطار على الباحة هطلت مساء الثلاثاء أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت محافظة العقيق ومحافظة القرى، سالت إثرها بعض الشعاب على كل من... الباحة: منصور بن محمد الباحة: منصور بن محمد 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 70 كلم مسارات للدراجات الهوائية بالمدينة أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية على امتداد الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بطول 70... المدينة المنورة: المدينة المنورة: دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 13 جمادى الآخرة 1445 هـ ضبط مخالفين بحوزتهما حطب محلي ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة حائل مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم... حائل: دوت الخليج حائل: دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 13 جمادى الآخرة 1445 هـ ري المزروعات بالمياه المعالجة شدّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على أهمية الري بالمياه المعالجة بدلاً عن الري العادي، منوّهاً بضرورة الاستفادة من... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 13 جمادى الآخرة 1445 هـ مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قرارا بتغيير مسمى «مستشفى النقاهة» إلى «مستشفى الرعاية المديدة بالرياض»؛ كونها المنشأة المتخصصة في... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 13 جمادى الآخرة 1445 هـ ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى غدا نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم غد الأربعاء ، الخطاب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 13 جمادى الآخرة 1445 هـ النقل والخدمات اللوجستية تطلق خدمة بلاغات أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1445 هـ 13 جمادى الآخرة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم مصري لتحرشه بفتاة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.