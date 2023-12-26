- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
أمطار على الباحة
هطلت مساء الثلاثاء أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت محافظة العقيق ومحافظة القرى، سالت إثرها بعض الشعاب على كل من...
70 كلم مسارات للدراجات الهوائية بالمدينة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية على امتداد الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بطول 70...
ضبط مخالفين بحوزتهما حطب محلي
ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة حائل مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم...
ري المزروعات بالمياه المعالجة
شدّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على أهمية الري بالمياه المعالجة بدلاً عن الري العادي، منوّهاً بضرورة الاستفادة من...
مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة
أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قرارا بتغيير مسمى «مستشفى النقاهة» إلى «مستشفى الرعاية المديدة بالرياض»؛ كونها المنشأة المتخصصة في...
ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى غدا
نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم غد الأربعاء ، الخطاب...
النقل والخدمات اللوجستية تطلق خدمة بلاغات
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم مصري لتحرشه بفتاة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.