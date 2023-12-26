النقل والخدمات اللوجستية تطلق خدمة بلاغات

وأوضح مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن هذه المنصة الإلكترونية تأتي ضمن جهود الوزارة لأتمتة الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم، وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تأتي لتعزيز التواصل وتسهيل الوصول للخدمات وتحقيق التمكين الرقمي للوزارة.
وأضاف أن المنصة تمكن المواطنين والمقيمين والمقاولين من تقديم البلاغات والتصعيد لبلاغات سابقة، وتكون موجهة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق الأنظمة والتعليمات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكداً إتاحة الخدمات التي ترتكز بشكل رئيسي على خدمة المراجع وضمان جودة الخدمات المقدمة، لتكون البوابة التي يستطيع من خلالها المراجع تقديم البلاغات ومتابعة سير عملها في جميع أنحاء المملكة.
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