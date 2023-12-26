تراند اليوم : شاهد.. النصر يسحق الاتحاد بـ 5 أهداف ويشعل الصراع على صدارة الدوري

صحيفة الخليج 365 - عطية الكحيلي: سحق نادي النصر نظيره الاتحاد بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة 17 بدوري روشن للمحترفين.وشهدت الدقيقة 14 الهدف الأول لفريق الاتحاد بعد تمريرة من بنزيما إلى المغربي حمدالله الذي تلاعب بدفاع النصر وسدد كرة زاحفة أرضية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 19 جاء هدف التعادل لفريق النصر بعد تصويبة من رونالدو من علامة الجزاء لصالح النصر في منتصف المرمى لتسكن الشباك.

وجاء الهدف الثاني لفريق النصر، في الدقيقة 39، بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح النصر لتصل إلى تاليسكا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 52 الهدف الثاني لفريق الاتحاد بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق كورنادو على رأس عبد الرزاق حمد الله ليسدد الكرة داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 68، الهدف الثالث لفريق النصر بعد تصويبة من رونالدو من علامة الجزاء لصالح النصر في أقصى الزاوية اليمنى لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 76، سجل النصر الهدف الرابع بعد انفراد تام من تاليسكا الذي مرر الكرة إلى ماني الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 81، الهدف الخامس للنصر بعد تمريرة من أوتافيو من خارج منطقة الجزاء لصالح النصر إلى ماني المنفرد بالمرمى ليسدد الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز رفع نادي النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز السادس في جدول دوري روشن للمحترفين.

بعدسة مصور صحيفة الخليج 365 أحمد السلمي