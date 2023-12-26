تراند اليوم : "لا تتركين ولدك يحدث له ما حدث لولدي"…شاهد: أم تكشف عن مرض طفلها بسبب إدمانه اللعب على أجهزة الجوال

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، يظهر فيه أم توجه رسالة تحذيرية لجميع الأمهات من مخاطر إدمان اللعب على أجهزة الهواتف الذكية.

وأبان المقطع المتداول، الأم ونجلها وهو متواجد في إحدى غرف المستشفيات يتلقى العلاج، نتيجة إصابته بشحنات كهرباء زائدة على المخ سببت له نوبة تشنجات.

وقالت الأم خلال المقطع وهي مقهورة وحزينة على الحالة الصحية المتدهورة لابنها، إنه كان يجلس باستمرار على الأجهزة لدرجة أنه كان يقضي فترات طويلة والجهاز على الشاحن.

ووجهت نصيحة لكل أم قائلة: "أنا أنصح كل أم أنها ما تخلي ولدها يدمن على الجوال، حتى لا يصير مثل ما صار بـ ولدي".