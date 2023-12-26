شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.539 سلة غذائية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، استفاد منها 17.773 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

المشروع الطبي

كما دشن المركز أمس الأول المشروع الطبي التدريبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر 2023م، بمشاركة 14 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 71 فردا، وإجراء 7 عمليات جراحية متخصصة، إلى جانب إقامة برامج تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية اليمنية في تخصص المخ والأعصاب، استفاد منها 10 أفراد.

مساعدات اللاجئين

ووزع المركز أمس الأول 1.364 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وطرابلس ومرجعيون وحاصبيا وبيروت بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.

مساعدات السودان

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس الأول 200 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها 891 فردا.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.