اخبار السعوديه

عاجل: ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

0 نشر
واس -الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا