شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.