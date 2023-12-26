ري المزروعات بالمياه المعالجة

شدّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على أهمية الري بالمياه المعالجة بدلاً عن الري العادي، منوّهاً بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة واستثمارها في ري المزروعات بالطرق الرئيسية ومداخل المدن والحدائق في المناطق ذات الأولوية العالية.

جاء ذلك خلال رئاسة أمين الشرقية، الاجتماع الأسبوعي لتحسين المشهد الحضري، وتفعيل برنامج جودة الحياة في المنطقة، وذلك بمقر الأمانة بالدمام. واستعرضت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، وجهود الإدارة العامة للحركة والدعم اللوجيستي في رصد وإزالة الحواجز المؤقتة، وعرض عدد وقيمة المخالفات للحواجز الخرسانية، وجهود إدارة تمديد الخدمات بالمناطق ذات الأولوية.

وناقش الاجتماع طلبات شهادة امتثال المباني بالمنطقة، مبيناً أن عدد المباني المكتملة 325 طلباً، إضافة إلى عرض نماذج من مبان صدرت لها شهادة امتثال المباني، فيما استعرضت إدارة الطوارئ والبلاغات 940 حيث أنجزت الإدارة في أسبوع 3459 بلاغاً، تضمنت بلاغات للمباني، والإنارة والمرافق الخدمية، والبناء تحت الإنشاء، وبلاغات الطرق والشوارع، والفراغات والحدائق العامة، والأسواق والمتاجر، والتعديات، إضافة لبلاغات الكوارث والسيول والمكافحة.

واختتم الاجتماع بعرض جهود بلدية عين دار لمستجدات أعمالها ضمن مبادرة الطرق، ومعالجات التشوه البصري وعرض نماذج من المعالجات.