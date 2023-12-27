شكرا لمتابعة خبر عن العجاجي يتحدث عن مرحلة عمل ولي العهد في هيئة الخبراء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، عن مرحلة عمل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في هيئة الخبراء.

وقال العجاجي إن ولي العهد كانت ملاحظاته عميقة، خلال فترة عمله في هيئة الخبراء.

وأضاف خلال ظهوره ببرنامج “في الصورة”، أن ولي العهد بدأ حياته العملية بانضمامه إلى هيئة الخبراء، وكان ملفت في ملاحظاته وأطروحاته التي تنم عن عمق قانوني، بخلاف تركيزه على الجانب الدستوري، فيما يطرح سواء التشريع أو المسائل النظامية.

ولفت إلى أن ولي العهد كان له بعض الملاحظات، فيما يتعلق بتركيبة وهيكلة القضاء من النظام القديم إلى النظام الحالي، وكلها مقترحات كانت تمس أحكام جوهرية.