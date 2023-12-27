انت الان تتابع "البازعي" يعلن أول "أوبرا سعودية" في إبريل 2024.. وبدء الدراسة في أكاديمية المسرح سبتمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 9:03 مساءً

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أول "أوبرا سعودية" في إبريل 2024م. وكشف البازعي في لقاء تلفزيوني ببرنامج يا هلا التفاصيل بقوله: "عمل فريق عالمي على إنتاج أوبرا سعودية، تروي قصة زرقاء اليمامة من خلال الإخراج والموسيقى وتطوير النص؛ ليكون ملائمًا للغناء. وستؤدي الأوبرا أسماء عالمية في الغناء مع مواهب سعودية، ونأمل أن تقوم هذه الأوبرا بجولة حول العالم بعد عرضها في الرياض". وعن مبادرة المسرح المدرسي كشف البازعي آخر ما وصلت إليه المبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم، وأضاف بأن المشروع بعد إطلاقه منذ سنتين وصل إلى المرحلة الرابعة، ونتوقع أن يكتمل بنهاية العام المقبل، ويهدف إلى تدريب 25 ألف معلم ومعلمة؛ ليكون هناك مشرف أو مشرفة نشاط مسرحي في كل مدرسة. ولفت إلى أنه بنهاية العام المقبل 2024 سنعلن ختام البرنامج، الذي يتضمن دعم ألف مسرحية. وأعلن "البازعي" انطلاق الأكاديمية السعودية للمسرح في سبتمبر 2024 لدراسة البكالوريوس في المجال المسرحي التطبيقي لمدة أربع سنوات، وستبدأ بتدريس التخصصات الأساسية في التمثيل والإخراج والإنتاج، وسيكون الخريج قادرًا على دخول سوق العمل مباشرة.

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