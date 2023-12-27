تراند اليوم : "قتله وسط عائلته".. شاهد: فيديو يوثق شخص يطلق النار على آخر داخل مطعم في الإكوادور

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، رجل أقدم على قتل شخص أمام عائلته داخل أحد المطاعم في الإكوادور، أول أمس الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023.

وأبان المقطع المتداول، والذي يظهر أنه تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة، تواجد 5 أشخاص حول المائدة داخل المطعم، ويبدو أنهم عائلة.

ودخل القاتل المطعم، وأخرج سلاحه وأطلق الرصاص على الرجل، بطريقة عشوائية جعلته يقع قتيلًا.

وأثار الموقف حالة من الصدمة بين المتواجدين في موقع الحادث الذين حاولوا الاختباء من القاتل.