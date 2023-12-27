تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول يكشف قيمة مخالفة عبارة "ارسل اللوكيشن" التي يستخدمها مندوبي تطبيقات التوصيل

صحيفة الخليج 365: كشف صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، عن قيمة مخالفة عبارة ارسل "اللوكيشن" التي يطلبها مندوب توصيل البضائع، وعدم استخدام العنوان الوطني، مشيرا إلى أنها تصل إلى 5 آلاف ريال.
العنوان الوطني
وقال خلال لقاء له مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على قناة السعودية: " اللائحة التنفيذية لنظام البريد حددت مجموعة من الالتزامات على الشركات المرخصة من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني وعقوبة عدم الالتزام وامتناع السائق أو الشركة عن استخدام العنوان الوطني تصل إلى 5 آلاف ريال".
رفع شكوى
وتابع:" عملية الشكاوى تستطيع رفع شكوى للشركة، ويتم الرد خلال 7 أيام عمل وإذا لم تستجب الشركة تستطيع التصعيد للهيئة العامة للنقل".
وأضاف:" الأمر يتطلب عملية وعي، فعندما يستخدم المستفيد العنوان الوطني والسائقين يعلمون ضرورة استخدامهم العنوان الوطني يؤدي ذلك للمساهمة في تسريع عملية وصول الشحنات".