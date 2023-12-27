شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الأحداث الإقليمية والدولية مع رئيس الوزراء الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

الأحداث الإقليمية والدولية

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.