شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة حضورياً في مدارس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدارس المدينة المنورة.

قالت إدارة تعليم المدينة المنورة، إنه بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد، ليوم الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس المدينة المنورة، ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع - ومحافظة بدر.

طقس المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات ينبع وخيبر والعلا والعيص ومركز الرايس.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.