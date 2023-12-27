شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة غدًا بمحافظة ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم ينبع، تعليق الدراسة الحضورية غدًا، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا منها على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها ومدارس مكتب تعليم العيص ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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كما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس محافظة وادي الفرع، وذلك بناءً على التقارير الواردة من مركز الأرصاد.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار غزيرة

من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة. ‏

وبين المركز أن الحالة تزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس وتستمر إلى الجمعة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.