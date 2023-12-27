شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل هطولِ الأمطار الغزيرة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المدينة المنورة اليوم تواصلَ هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة. ‏

وأوضح أن الحالة تزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس وتستمر إلى الجمعة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية

وتوقع المركز، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.