ضبط مخالفين بحوزتهما حطب محلي

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية أنشطة تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«996» و«999» ببقية مناطق المملكة.
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