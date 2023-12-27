الدراسة عن بُعد في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالجوف اليوم الأربعاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف أن الدراسة اليوم الأربعاء ستكون "عن بُعد" نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الإدارة أنه إشارة إلى التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها؛ فقد تقرر جعل الدراسة عن بُعد في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

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