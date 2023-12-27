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تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول يكشف قيمة مخالفة عبارة "أرسل اللوكيشن" التي يستخدمها مندوبو تطبيقات التوصيل

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صحيفة الخليج 365: كشف صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، عن قيمة مخالفة عبارة أرسل "اللوكيشن" التي يطلبها مندوب توصيل البضائع، وعدم استخدام العنوان الوطني، مشيرا إلى أنها تصل إلى 5 آلاف ريال.

العنوان الوطني

وقال خلال لقاء له مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على قناة : " اللائحة التنفيذية لنظام البريد حددت مجموعة من الالتزامات على الشركات المرخصة من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني وعقوبة عدم الالتزام وامتناع السائق أو الشركة عن استخدام العنوان الوطني تصل إلى 5 آلاف ريال".

رفع شكوى

وتابع:" يستطيع المستفيد رفع شكوى للشركة، ويتم الرد خلال 7 أيام عمل وإذا لم تستجب الشركة يمكن التصعيد للهيئة العامة للنقل".

وأضاف:" الأمر يتطلب عملية وعي، فعندما يستخدم المستفيد العنوان الوطني والسائقين يعلمون ضرورة استخدامهم العنوان الوطني يؤدي ذلك للمساهمة في تسريع عملية وصول الشحنات".

وأشار إلى أن هناك تفاعل كبير من الشركات لتسهيل عملية وصول المنتج للمستفيد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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