تراند اليوم : بالفيديو.. الفراج يرد على منتقديه من جمهور الاتحاد : أنا جايبلك النتيجة من عندي ..أنت خسران بـ 5 أهداف !

صحيفة الخليج 365: استعرض الإعلامي وليد الفراج خلال حلقة برنامجه " أكشن مع وليد" ، تعليقات وانتقادات الجمهور والمتابعين على برنامجه عقب خسارة الاتحاد من النصر ب5 أهداف مقابل هدفين .

وقال الفراج في رده على تعليق أحد المشاهدين الذي اتهمه بالتهكم على الاتحاد : أنت مآكل خمسة إيش تهكمت عليك، ..أنا جايبلك النتيجة من عندي ، وهذه ليست أول نتيجة صارلك 4 أو 5 مباريات تأخذ أرقام قياسية .

وعرض الفراج مقطع فيديو سابق له توقع فيه خسارة الاتحاد من النصر : " أن الاتحاد في الترتيب السادس ، وأشك أنه يقدر يفوز على النصر .. أتوقع النصر سيطحنه .. وبالتالي الاتحاد ينزل من السادس الجولة الجاية ممكن الفتح يطلع عليه ، فينزل السابع ".

وأجاب وليد الفراج على سؤال مشاهد آخر " اتحداك تنتقد بنزيما وتقول أنه انتهى ويخرج من الاتحاد "، قائلا : ياعبدالله اليوم صحيفة فرنسية " آر إم سي " انتقدتني في تقرير لأنني قلت على بنزيما أنه عالة على الاتحاد . مٌضيفا " اللي علي سويته " .