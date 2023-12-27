تراند اليوم : "أنقذت حياة والدي ".. شاهد: مختص يكشف أعراض جلطة القلب ويوضح كيف تسعف شخص في اللحظة الأولى من الإصابة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، يظهر فيه مختص يكشف عن أعراض جلطات القلب ويقدم الإسعافات الأولية للمصابين بها.

وقال خلال المقطع: "جلطات القلب تصيب بنسبة كبيرة كبار السن ولكن من المحتمل أن تصيب الشباب".

وعن أعراض وعلامات الإصابة بجلطات القلب، أوضح أن المصاب يشعر بألم شديد في منتصف منطقة الصدر وأعلى المعدة، مع الشعور بثقل في الصدر يجعل المصاب لا يستطيع التنفس وألم في الكتف الأيسر، وإحساس بالغثيان والقيء وعرق شديد.

وشرح الإسعافات الأولية التي يجب أن تتبع في هذه الحالة، وهي يجب أن يتناول المصاب 4 أقراص اسبوسيد "اسبرين الأطفال"، مع 4 أقراص بلافيكس مع عدد 2 قرص اتور.

وأضاف أن المريض يجب أن يتناول هذه الأقراص وهو متجه إلى الطوارئ، وأكد على أنه هذه الإسعافات الأولية البسيطة سوف تذيب الجلطة وتنقذ حياة المصاب، لأنها حصلت مع والده وانقذت حياته.