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تراند اليوم : شاهد: أول تعليق لمستشاري التحكيم في برنامج "أكشن مع وليد" حول الأخطاء التحكيمية في مباراة النصر والاتحاد

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صحيفة الخليج 365: زعم سمير عثمان المستشار التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد " إن الأخطاء التحكيمية في مباراة النصر والاتحاد، أثرت على نتيجة اللقاء.

وأضاف: " حكم المباراة نجح في حالات وأخطأ في حالات أخرى، وتسببت حالات الخطأ في التأثير على نتيجة المباراة.

وأردف: "حكم الفار أعطيه 5 من عشرة"، مضيفًا أن الأخطاء التحكيمية أثرت على عدد الأهداف.

فيما ذكر محمد فودة أن هناك أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز فريق النصر بـ 5 أهداف مقابل هدفين بحسب اعتقاده.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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