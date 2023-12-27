شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يواصل أعماله الإنسانية في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة في مناطق وعلان وعبس والغرزة والدير بمحافظة حجة.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، في مقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز د. عبد الله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية تشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة في مناطق وعلان وعبس والغرزة والدير بمحافظة حجة بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض المديريات بالمحافظة.

إلى جانب تهيئة العيادات المتنقلة وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ، والتخلص من النفايات الطبية والحفاظ على البيئة، يستفيد منها 31.732 فردًا.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

توزيع 200 كرتون تمر بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجا والنازحة في ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها 891 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

اتفاقية لتوفير الرعاية الصحية بصعدة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع لتوفير الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، في مقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز د. عبد الله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية تشغيل العيادات الطبية المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، والتخلص من النفايات الطبية والحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه سيجري أيضًا توفير المياه بكميات كافية للنازحين، وتوزيع أوعية حفظ المياه على الأسر المستفيدة، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بينهم، وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للنازحين في المناطق المحررة بمحافظة صعدة، يستفيد منها 4.772 فردًا.

وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود الحثيثة المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الوضع الصحي وخدمة المرضى والمصابين في مختلف المحافظات اليمنية دون تمييز.

تدشين المشروع الطبي بحضرموت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التدريبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر الحاليّ، بمشاركة 14 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 71 فردًا، و7 عمليات جراحية متخصصة، إلى جانب إقامة برامج تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية اليمنية في تخصص المخ والأعصاب، استفاد منها 10 أفراد.

ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، ودعم القطاع الصحي هناك.