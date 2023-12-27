شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مخالفين لتهريبهما 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، ن خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/mK3A67jPUr — حرس الحدود السعودي (@BG994) December 26, 2023

This is a Twitter Status بمنطقة جازان يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)