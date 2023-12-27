شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة والرئيس التونسي يستعرضان علاقات التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في قصر الرئاسة بقرطاج، مساء الثلاثاء، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الذي يترأس وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة.

واستعرض اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، علاقات التعاون بين المملكة وتونس، وتوسيع مجالاتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما في تعميق روابط الأخوة والاستفادة من الفرص الواعدة، التي تزخر بها القطاعات المختلفة في البلدين.

اللجنة السعودية التونسية

وشهد اللقاء مراجعة بعض النتائج، التي حققتها اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دوراتها السابقة، بالإضافة إلى استعراض مذكرات التفاهم السبع، التي ستُوقَع على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في تونس.

يذكر أن زيارة وزير الصناعة إلى الجمهورية التونسية مترأساً وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي؛ تأتي بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.