تراند اليوم : بالفيديو: محلل تحكيمي يكشف عن أبرز الأخطاء التحكيمية في مباراة النصر و الاتحاد

صحيفة الخليج 365: كشف محلل تحكيمي، عن أبرز الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد والنصر، التي أقيمت مساء أمس بين الفريقين وانتهت بفوز النصر ب 5 أهداف دون مقابل، مشيرا إلى أنه كان يجب إلغاء هدف النصر الخامس.

ركلة جزاء للنصر

وقال خلال لقاء له مع برنامج "دورينا غير" :" من أبرز حالات مواجهة النصر والاتحاد، احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي النصر، حيث قام لاعب الاتحاد بركل قدم لاعب النصر وهذا الفعل هو ركل بإهمال".

عدم وجود ركلة جزاء للاتحاد

وتابع:"عدم وجود ركلة جزاء للاتحاد، وإنذار لاعب الاتحاد للسلوك الغير رياضي المتمثل في التحايل، حيث حدث تلامس لا يرتقي إلى الخطأ، واللاعب استغل سقوطه لاحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم انتبه لهذا الفعل وأنه لا يوجد ركلة جزاء".

هدف صحيح للنصر

وأكمل:" عند الدقيقة 38، حالة تسجيل هدف صحيح لنادي النصر، وبداية الحالة تماسك لاعب الاتحاد بلاعب النصر، وهذا لا يرتقي إلى الخطأ، لأن هذا المسك غير مؤثر والهدف صحيح".

بطاقة حمراء

وأردف:" في الدقيقة 59 كان يجب إشهار البطاقة الحمراء تجاه لاعب الاتحاد، بسبب استخدام قوة مفرطة على لاعب النصر، واستخدام أصابع الحذاء على ساق اللاعب من الخلف، وهذه الحالة يجب أن تراجع بشكل دقيق ويطرد اللاعب على هذا الفعل".

إنذار

واستطرد قائلا:" في الدقيقة 64، حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي النصر، والسبب قيام لاعب الاتحاد بعملية ضرب لاعب النصر على وجهه بتهور، وهنا أستحق اللعب الإنذار الثاني واستبعاده من المباراة وهو قرار صحيح".

هدف صحيح

وقال:" في الدقيقة 75، حالة تسجيل هدف صحيح لنادي النصر، ولم يكن هناك أي خطأ مرتكب".

إلغاء هدف

وأضاف:" في الدقيقة 82، حالة تم خلالها تسجيل هدف للنصر ، وكان يجب على حكم المباراة مراجعة الحالة وإلغاء الهدف نتيجة وجود مهاجمة بتهور على قدم لاعب الاتحاد، ولذلك كان يجب إلغاء هدف النصر الخامس".