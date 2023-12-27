تراند اليوم : شاهد: مسافر سعودي يروي قصة سرقة حقيبته أثناء نومه داخل طائرة متجهة من الرياض لدبي

صحيفة الخليج 365: أجرى التقني "عبدالله السبيعي" لقاء مع مسافر سعودي، تعرض للسرقة على متن الطائرة وهو نائم.

حقيبة وقال المسافر في مقطع فيديو متداول، إنه كان على متن إحدى الطائرات منذ يومين، ووضع الحقيبة الخاصة به في المكان المخصص لها فوق مقعده.

أصوات غريبة

وحكى: "بعدما وضعت الشنطة، نمت وشعرت بأصوات غريبة وصحيت وجدت أن الشنطة تحركت من مكانها، وسألت المتواجدين من حرك الشنطة، قالي اللي وراك من شرق آسيا نزلها"

عمليات السرقة وأردف أن أكثر عمليات السرقة تحدث في ثلاث رحلات الرياض ودبي والدمام، مشيرًا إلى أن السارق يختار الأوقات التي ينام فيها الركاب وهي آخر الليل وفي الصباح.

وأوضح أن الخطوات التي يجب أن يتبعها المسافر في حالة تعرض للسرقة: "قبل ما تنزل من الطائرة بلغ المشرف الطائرة حتى يبلغون الجهات المعنية وبعد ذلك تأتي الشرطة للتفتيش".

وأضاف التقني أن معظم السارقين من الجنسية الصينية، ويسرقون ويتنقلون بين المطارات الكبيرة.