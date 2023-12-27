شكرا لقرائتكم سفارة السعودية بالعراق: نتابع حادث العثور على جثة مواطن وكويتي والتحقيقات جارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة المملكة لدى بغداد بيانًا بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في العراق.

التحقيقات جارية

وقالت السفارة في بيانها: إن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث، ونتائج التحقيقات جارية.

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أعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.