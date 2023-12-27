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سفارة السعودية بالعراق: نتابع حادث العثور على جثة مواطن وكويتي والتحقيقات جارية

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الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة المملكة لدى بغداد بيانًا بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في العراق.

التحقيقات جارية

وقالت السفارة في بيانها: إن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث، ونتائج التحقيقات جارية.

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أعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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