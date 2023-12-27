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رادار جدة: تكوّنات رعدية على السواحل وداخل البحر

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الرياض - محمد الوسيري - أظهرت صور رادار محافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، تكوّنات رعدية على سواحل المحافظة وداخل البحر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن تستمر التكونات الرعدية خلال الساعات القادمة مع هطول أمطار على أجزاء من المحافظة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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