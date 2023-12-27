شكرا لقرائتكم إعلان الفائزين بجائزة عمار في حفل مبهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، دورتها السابعة 2023 والتي انطلقت تحت شعار “الإلهام يتكلم عربي”، وذلك في حفل مبهر أقيم بالعاصمة الرياض، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور ممثل جامعة الدول العربية المستشار خميس البوزيدي، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، ولفيف من أصحاب السمو الأمراء ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

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أحمد رأفت

وحصل على المركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة الموهوب في مجال التصميم الجرافيكي أحمد رأفت من مصر (100,000 ريال)، وعلى المركز الثاني الموهوب في مجال الفن التشكيلي محمود أبو دغش من فلسطين (50,000 ريال)، فيما حلت في المركز الثالث الموهوبة في مجال التعليق الصوتي سحر موسى من السعودية (30,000 ريال).

أما في مسار خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة فقد فاز بالجائزة عن مبادرته التطوعية لتعليم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي عبدالخالق فريد من مصر.

مواهب وعرض حي

وتضمن الحفل الختامي كلمة مؤسس الجائزة عمار بوقس، بينما قدم النجم مصطفى شعبان كلمة بالنيابة عن لجنة التحكيم.

وقدم مواهب الإرادة الفقرة الرئيسية بالحفل وهي عرض حي تضمن ألعاب الخفة من الموهوب ماجد العنزي (إعاقة حركية) والعزف الموسيقي من الموهوبة نيرة (متلازمة داون)، والتصوير الفوتوغرافي للموهوبة إسراء عماد (إعاقة بصرية كف كلي) ومباراة استعراضية في تنس الطاولة بين الكابتن إبراهيم حمدتو (إعاقة حركية بدون ذراعين) أمام بطل السعودية والخليج سابقًا الكابتن عبدالله الخالدي.

أعقب ذلك كلمة لممثل جامعة الدول العربية، ثم كلمة راعي الحفل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والتي ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري.

وكانت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عمار بوقس مؤسس الجائزة، رئيس جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والنجم الفنان مصطفى شعبان والإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي والفنان قصي خضر، قامت بجولات تصفية لاختيار المتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة، شملت السعودية ومصر والأردن وسلطنة عمان وتونس والمغرب.

وحسم الجمهور الفائز بجائزة الصوت الذهبي لصالح الموهوبة سحر موسى من خلال التصويت للمرشحين عبر منصات الجائزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن هذه النسخة السابعة من جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة والأولى عربيًّا، حيث انطلقت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لأول مرة عام 2014، واقتصرت على الموهوبين من ذوي الإعاقة داخل المملكة العربية السعودية، وفي عام 2021 توسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار “الإلهام يتكلم خليجي”، وهذه هي النسخة العربية الأولى، على أن تتوسع أكثر في المستقبل لتصبح الجائزة عالمية.