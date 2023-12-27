شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المدينة المنورة وتقني الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، في مدارس محافظتي الحناكية وخيبر، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما أعلنت الإدارة تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المدينة المنورة ومحافظة بدر.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

التدريب التقني والمهني بالجوف

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الجوف، تحويل الدراسة "عن بُعد" اليوم الأربعاء، نظرًا إلى التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الإدارة أنه إشارة إلى التنبية الوارد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها، فقد تقرر التحويل في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.