شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. اختتام أعمال المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأضرار المخدرات، الذي نظمته جمعية التوعية بأضرار المخدرات بالمنطقة تحت شعار "علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية الواقع والتحديات" بمدينة جيزان.

واستهدف المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، المتخصصين في علاج الإدمان والتعافي والعلاج النفسي والاجتماعي ومرشدي التعافي والمرشدين الدينيين ومقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وعاملين في مجال التأهيل، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة جازان.

المؤثرات العقلية الجديدة

وشهد المؤتمر الذي حضره عدد من المتخصصين على مستوى المملكة، اعتماد 15 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومناقشة عدد من المحاور أبرزها المؤثرات العقلية الجديدة في المجتمع السعودي، والإدمان على المنشطات، وإدمان المواد الأفيونية، ومقابلة تعزيز الدافعية لمرضى الإدمان، وإدمان الأدوية المقيدة، وأبحاث القات في المملكة، وبرنامج تأهيل للمدمنين بالمملكة العربية السعودية.

إضافة إلى 6 ورش عمل عن القضايا الأخلاقية والقانونية والجنائية لدى المرضى المدمنين، ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، وإقامة معرض مصاحب بمشاركة 15 جهة.