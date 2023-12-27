شكرا لمتابعة خبر عن الإخلاء الطبي ينقذ حياة رضيعة بزراعة كبد ناجحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ساعد تكامل الخدمات الصحية بين تجمع مكة المكرمة الصحي وتجمع الشرقية الصحي ، في إنقاذ حياة رضيعة ، وتم نقلها عبر الإخلاء الجوي من مكة المكرمة إلى مدينة الدمام ، إذ نقلت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ، لإجراء عملية زراعة كبد ناجحة .

وكانت طوارئ مستشفى حراء العام بمكة المكرمة ، استقبلت طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف تعاني من تدهور حالتها الصحية ، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة ، تبين أن الرضيعة تعاني من فشل كبدي حاد ، ما تطلب إجراء جراحي سريع لإنقاذ حياتها .

وقام الفريق الطبي المعالج بمستشفى حراء بنقل الطفلة بصفة عاجلة عن طريق الإخلاء الجوي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لاستكمال الحلول العلاجية اللازمة لها .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي ، أن الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ، نجح في إنقاذ حياة الطفلة عن طريق إجراء عملية جراحية لزراعة كبد ، حيث تم أخذها من والد الطفلة بعد المطابقة ، وتمت العملية بنجاح .