تراند اليوم : مصر: العثور على 6 جثث من أسرة واحدة متوفين داخل مسكنهم في ظروف غامضة.. والتحقيقات تكشف السبب! صور

صحيفة الخليج 365: عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على 6 جثث من أسرة واحدة ومتراصة داخل منزلهم في محافظة الشرقية شمال البلاد.

البداية مع تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا بالعثور على زوجين وأطفالهما الأربعة متوفين داخل مسكنهم، في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة

وبانتقال الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثامين الزوجين وأطفالهم الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات متوفين داخل المنزل.

وكشفت التحقيقات أن الوفاة حدثت نتيجة اختناقهم جميعا بعد تسريب الغاز داخل المنزل، وأنه لا توجد على الجثامين أي إصابات ظاهرية أو آثار عنف.