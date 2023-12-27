تراند اليوم : من يحكم غزة؟.. الكشف عن مباحثات أميركية إسرائيلية بشأن خطة ما بعد نهاية الحرب على حماس

صحيفة الخليج 365 : أعلن مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر التخطيط لما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

إعادة الأسرى المتبقين في غزة

وقال المسؤول إن المسؤولين ناقشا أيضا الجهود المبذولة لإعادة الأسرى المتبقين في غزة والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لتحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، حسب ما نقلت رويترز.

تقليص الحرب

وكان مسؤولان إسرائيليان وآخر أميركي كشفوا سابقا أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل واشنطن الثلاثاء، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في القطاع.

إدارة غزة

كما أوضح مسؤول أميركي كبير أن القضية الرئيسية المطروحة للنقاش بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هي "كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني". ولفت إلى أنه من المتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة التالية المنخفضة الحدة من الحرب في غزة، والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، وكيفية إدارة الشؤون المدنية في القطاع خلال المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة.

من يحكم القطاع؟

كذلك أشار إلى أن ديرمر سيناقش أيضاً أفكار وخطط نتنياهو، فيما يتعلق بما يحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من يحكم القطاع على المدى الطويل.