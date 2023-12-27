شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فائزين بجائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، دورتها السابعة 2023 تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي"، وذلك في حفل أقيم أمس في الرياض، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي.

حضر الحفل ممثل جامعة الدول العربية المستشار خميس البوزيدي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة من ذوي الإعاقة.

أسماء الفائزين

وحصل على المركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة الموهوب في مجال التصميم الجرافيكي أحمد رأفت من مصر، وعلى المركز الثاني الموهوب في مجال الفن التشكيلي محمود أبو دغش من فلسطين، فيما حلت في المركز الثالث الموهوبة في مجال التعليق الصوتي سحر موسى من السعودية.

وفي مسار خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة فاز بالجائزة عن مبادرته التطوعية لتعليم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي عبد الخالق فريد من مصر.

يذكر أن الجائزة انطلقت عام 2014، واقتصرت على الموهوبين من ذوي الإعاقة داخل المملكة، وفي عام 2021 توسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "الإلهام يتكلم خليجي"، وجاءت نسخة هذا العام على المستوى العربي.