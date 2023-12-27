شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. أمطار متباينة الشدة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار متباينة الشدة اليوم الأربعاء، على أجزاء من منطقة الرياض.

وتوقع المركز استمرار الأمطار الخفيفة حتى الساعة 6 مساءً، على الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

كما تشهد الدوادمي والقويعية وعفيف استمرار الأمطار المتوسطة حتى الساعة 6 مساءً.

يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.