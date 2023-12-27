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طقس الأربعاء.. أمطار متباينة الشدة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار متباينة الشدة اليوم الأربعاء، على أجزاء من منطقة الرياض.

وتوقع المركز استمرار الأمطار الخفيفة حتى الساعة 6 مساءً، على الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

كما تشهد الدوادمي والقويعية وعفيف استمرار الأمطار المتوسطة حتى الساعة 6 مساءً.

يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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