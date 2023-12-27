70 كلم مسارات للدراجات الهوائية بالمدينة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية على امتداد الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بطول 70 كيلومتراً خلال العام الجاري 2023، وذلك ضمن مستهدفاتها لتحسين جودة الحياة وتهيئة المواقع العامة لتعزيز ممارسة الرياضات المتنوعة، ضمن برنامج «أنسنة المدينة» ومنظومة التطوير الحضري الذي تشهده المدينة المنورة.

مواقع حيوية

وتسهم المسارات الجديدة في تعزيز مهارات الدراجين المبتدئين والمحترفين وتعزيز الوعي الصحي والرياضي لدى السكّان، بالإضافة إلى توفير تلك المسارات لتكون الدراجات الهوائية وسيلة خفيفة للنقل، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتقدم بديلاً آمنا ضمن منظومة النقل العام، حيث تتوفر في المدينة المنورة أكثر من 165 محطة للدراجات الهوائية والسكوتر عبر خدمة (كريم بايك)، لتغطي معظم الأحياء والمواقع الحيوية، وتوفر حلولاً مبتكرة بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة تسهل عملية التنقل لدى السكان والزوار. وصممت مسارات الدراجات الهوائية وفقاً لمعايير الأمن والسلامة لتخدم جميع الشرائح ومن كافة الأعمار سواء كانوا محترفين أو هواة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

استدامة التنقل

يأتي ذلك في إطار دعم مستهدفات تعزيز جودة الحياة للسكان والمساهمة في إثراء تجربة الزوار بما يمكنهم من استكشاف وجهات جديدة والاستمتاع بتجارب فريدة في ظل توافر محطات تأجير الدراجات الهوائية «كريم بايك» في المواقع التاريخية ونقاط الجذب، بالإضافة إلى نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والأحياء السكنية لتقدم المسارات الآمنة للدراجات تجربة مميزة للساكن والزائر بما يسهم في تحقيق استدامة التنقل وخفض التأثيرات البيئية، والتشجّيع على استخدام الدرّاجة الهوائية كإحدى وسائل النقل الأساسية داخل المدينة، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية.