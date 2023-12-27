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شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عنها فوراً.. حركة خطيرة تقوم بها أثناء الاستحمام تؤدي إلى الموت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
هناك بعض الحركات البسيطة التي يقوم بها الانسان في الحمام ويكون لها عواقب وخيمة قد تؤدي إلى الموت، لفهم السبب قام مجموعة من الباحثين بدراسة للكشف عن السبب المباشر وراء هذه الحالات.
يعود السبب في ذلك بحسب الباحثين إلى أنّ الشرايين المغذية للمخ تتجمع كلها وتمر من خلف الرقبة باتجاه الرأس، واثناء الاستحمام وإرجاع الرأس للخلف من أجل غسل الشعر ينتج عن ذلك تصلب بعض الشرايين في منطقة الرقبة وبالتالي ينخفض تدفق الدم الذي يستبب بالدوخة وفقدان التوازن بشكل لا إرادي ما يساهم بشكل كبير في انزلاق الشخص من الخلف وارتطام رأسه مع الأرض٬ وبالتالي نزيف وقد يؤدي ذلك للموت.
ورأي العلماء ان هذه الحركة تسمى “وايد يسون” وتعد من أخطر الحركات التي يقوم بها الإنسان أثناء الاستحمام دون أن يعي بعواقبها.
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