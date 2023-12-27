معجزة "ربانية" خضرة بسعر التراب تضبط السكر في الدم وتنسف الكرش وتحمي القلب وتعالج فقر الدم وتقوي الذاكرة مهما تقدم بك العمر ولها 8 فوائد صحية مذهلة

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عدن - ياسمين التهامي - الملفوف الابيض يعد من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة. ويعد مصدراً غذائيّاً مهمّاً للعديد من الفيتامينات. اليك فوائد الملفوف الأبيض الصحية:

أنه يحتوي على الحديد الذي يُسهم في علاج فقر الدم.

يُعتبر غذاءً مُهمّاً لمن يتبعون الحمية الغذائية “الرجيم”، هذا لأنّه لا يحتوي على سعرات حرارية، ويُخلّص من الكرش، كما أنّ به ألياف تمنح الشخص شعوراً بالشبع لفترات طويلة.

تناول الملفوف يُسرّع عملية الهضم، كما أنّه يعالج الاضطرابات المتعلقة بالمعدة.

الملفوف الأبيض، مفيد للسيدات الحوامل، خاصّةً في الأشهر الأولى للحمل.

يزيد من نموّ الشعر والأظافر.

يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة. الأمر الذي يجعله مهمّاً في علاج مرض السرطان على مختلف أنواعه، وعلى رأسها سرطان الثدي.

يحتوي على فيتامين “ب” المهم في الحفاظ على الذاكرة ويقلل من النسيان.

مغلي الملفوف يُفيد لعلاج التهابات القصبات الهوائية، ونزلات البرد الشديدة.

يُمكن استخدام الملفوف الأبيض المسلوق لعلاج حروق الجلد، وذلك من خلال وضع الأوراق المسلوقة فوق الحرق، وبالطريقة نفسها يُمكن علاج الجروح حيث إنّ للملفوف القدرة على تخثُّر الدم.

يستخدم الماء المتبقي بعد سلق الملفوف لعلاج حب الشباب من خلال دهن الوجه به، كما أنّه يُوحّد لون البشرة ويعطيها نضارةً ونعومة، ويخفي الكلف.

تناول الملفوف يعالج البواسير.

يعالج الإسهال.

يُعدّ مفيداً لمرضى القلب والكبد.

يعالج انتفاخ البطن، ويُساعد علىالتخلّص من الغازات.

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