سُحب رعدية يرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة على أجزاء مُختلفة من المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تُشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تكاثر كميات من السحب الركامية على أجزاء مُختلفة من منطقة المدينة المنورة بما فيها طيبة الطيبة، ويرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وقد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.

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