"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد ورياحٌ نشطة مثيرة للأتربة على عسير والباحة ومكة والمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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